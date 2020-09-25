На дорогах Петербурга применят специальный раствор для снижения солевой нагрузки

Работа солерастворного узла была продемонстрирована Николаю Бондаренко сотрудниками ГУДП «Путь», которое посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга. Чиновник сообщает, что применение солевых растворов зимой приводит к сокращению расхода твердых материалов против наледи и способствует повышению безопасности и пропускной способности на дорогах, при этом целостности покрытия ничего не угрожает. В настоящее время в пользовании у дорожных предприятий находится 22 солерастворных узла, производящих по 6 кубометров раствора в час.

В течении ближайших трех лет планируется возведение еще 16 узлов, три из них планируется возвести до конца 2020 года. Два узла предназначены для работы на базе ГУДП «Центр», один для работы в ОАО «Коломяжское».