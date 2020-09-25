В петербуржском дельфинарии обнаружили нарушения санитарных норм.

В августе 2020 года Россельхознадзором были обнаружены нарушения в ведении документации «Санкт-Петербургского дельфинария», что привело к доскональной проверки его деятельности.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили что работники дельфинария нарушают ветеринарное законодательство. Дельфинарием не были погашены ветеринарные сопроводительные документы на корм животным, что свидетельствует об отсутствии подтверждения его поступления.

В результате осмотра дельфинария, было обнаружено, что при хранении корма нарешается температурный режим, помещения для животных не соответствуют санитарным нормам, там не проводится необходимая дезинфекция и дезинсекция. Вода в вольерах и бассейнах вызывает сомнения в своем качестве. Дельфинарий получил постановление о необходимости устранения нарушений.