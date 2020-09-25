Петербург ожидают теплые выходные

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра. В субботу, 26 сентября, ожидается теплая погода. Несмотря на то, что над городом установится переменная облачность, синоптики считают, что осадков быть не должно.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха в городе опустится до 11-13 градусов тепла по Цельсию. Днем в Северной столице воздух прогреется до 21-23 градусов тепла по Цельсию.

Также метеорологи ожидают в течение суток умеренный ветер юго-восточных направлений. Атмосферное давление в течение дня изменится незначительно.