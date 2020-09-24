В пятницу в Санкт-Петербурге будет тепло и без осадков

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра. Согласно данным синоптиков, в пятницу, 25 сентября, жителей Северной столицы ждет очередной теплый день.

В ночь с четверга на пятницу температура воздуха в Петербурга опустится до 11-13 градусов тепла по Цельсию. Но днем воздух прогреется, и его температура составит 20-22 градусов тепла по Цельсию. Синоптики ожидают теплую и сухую погоду без осадков.

Ветер будет дуть умеренный, южный. Атмосферное давление, по данным метеорологов, в течение дня изменится незначительно.