В Петербург пришла рекордно теплая погода

После достаточно прохладной и дождливой середины сентября в Северной столице России наступает «бабье лето»: температура воздуха достигнет рекордных отметок, кроме того, ожидается солнце.

По информации, опубликованной синоптиком Петербурга Михаилом Леусом в Facebook, синоптическая ситуация сейчас зависит от периферии обширного антициклона, который оказывает свое влияние на большую часть страны. Сообщается, что средняя температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

В четверг, 24 сентября, ожидается от 21 до 23 градусов тепла. В Ленобласти столбики термометров могут подняться до 24. Возможен южный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столбы, немного принизив норму.