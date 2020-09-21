В Ленинградской области обещают штормовой ветер

Управление МЧС России по Ленинградской области предупреждает жителей о надвигающемся штормовом ветре, который усилится вечером 21 сентября, в понедельник. Первые сильные порывы начнутся в восемь вечера, усиление будет длиться до 11 вечера.

Скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду, хотя сам ветер придет с юго-запада и запада и будет теплым. МЧС предупреждает водителей, что при таких погодных условиях возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуация на дорогах. Поэтому лучше не выходить на улицу без необходимости, а также не парковать автомобили возле ненадежных конструкций и старых деревьев. Тем, кто остался дома, рекомендуется закрыть балконы и окна.