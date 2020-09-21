В понедельник петербуржцев ожидают дожди и ветер

В первый день рабочей недели погода в северной столице России будет отличаться неустойчивостью. Небо затянут облака, возможны прояснения. По информации, предоставленной ФГБУ «Северно-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге можно по-прежнему ожидать сильный ветер. Сообщается, что его порывы могут достигать до +15 метров в секунду.

МЧС предупреждает граждан северной столицы об опасности, связанной с ветром. Петербуржцам рекомендуется не приближаться к неустойчивым конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра.

Несмотря на прохладное начало недели, раннее синоптики сообщали, что в течении следующих дней погода в Петербурге будет почти «летней». Так, ожидается, что воздух разогреется до +20 градусов.