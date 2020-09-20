Ученые выяснили, что пчел можно дрессировать

Ученые из Аргентины выяснили, что пчелы поддаются дрессировке.

В ходе экспериментов выяснилось, что полосатых насекомых можно "натаскать" на опыление определенного вида растений. Специалистам удалось сделать так, то пчелы опыляли исключительно подсолнухи. Для этого был разработан специальный ароматизатор с запахом подсолнечника, который добавляли в подкормку ульев.

Это открытие позволит повысить эффективность пчел и улучшит урожаи. Так, в случае с цветами подсолнечника, удалось увеличить сбор семян почти в полтора раза, на сорок процентов. В дальнейшем для пчел можно будет разработать целенаправленную стратегию опыления и других растений.