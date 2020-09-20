20 сентября в Петербурге ожидается хорошая погода

В воскресенье, 20 сентября, пресс-служба Гидрометцентра сообщила, что в Северной столице ожидается хорошая погода. По данным синоптиков, последний день недели будет солнечным. Днем температура поднимется до плюс 14 градусов, ветер будет дуть с запада и юго-запада, осадки не предвидятся. Также уточняется, что во второй половине дня атмосферное давление будет понижаться.

Вообще синоптики предполагают, что в этом году обильные дожди обойдут город стороной. Очередной погодный коллапс, по прогнозу синоптиков, возможен ближе к 25−27 октября, когда ожидаются продолжительные ливневые дожди. За ними в регион уже должно будет прийти заметное похолодание.