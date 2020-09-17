В пятницу в Ленобласти снова непогода

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Ленинградской области на завтра, пятницу, 18 сентября.

Метеорологи ожидают, что ночью и утром в регионе пройдут сильные дожди. Днем они продолжатся, но будут кратковременными.

Также, по данным синоптиков, Ленинградскую область снова ожидает сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. В прибрежных районах ветер может усилиться до 23 метров в секунду.

Ночью температура воздуха местами опуститься до двух градусов тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется в разных местах от 8 до 13 градусов тепла по Цельсию.