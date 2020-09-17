На Петербург надвигается ураган "Айла"

В сторону Санкт-Петербурга двигается мощный ураган "Айла", до этого свирепствовавший в соседней Финляндии.

Ураган "Айла" прошел по Финляндии в минувшие сутки. В ночь на четверг он оставил без электроснабжения 60 тысяч жителей в разных городах. Больше всего пострадали юго-запад, центр и северо-запад государства - там падали деревья на линии электропередач. На восстановление электросетей уйдет несколько дней.

Порывы ветра в разных регионах достигали 30 метров в секунду, а метеостанция Пиетерсаари зафиксировала отдельные порывы со скоростью 35 метров в секунду.

Из-за урагана уже отменили некоторые паромы между Хельсинки и Таллином. Сейчас ураган надвигается на северо-запад России.