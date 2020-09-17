Охта названа наиболее загрязненной рекой Петербурга

Глава Сектора ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга» Артём Павловский заявил, что Охта превосходит остальные реки города по уровню загрязнения.

Охта является ключевой водной артерией Красногвардейского района. Однако, про причине чрезвычайной загрязненности реки, было принято решение исключить водоем из планов по благоустройству. На протяжении нескольких лет экологическая ситуация, связанная с Охтой, не претерпевает существенных изменений и остается плачевной.

Однако мнение жителей Петербурга касательно самой грязной реки расходится с представленной точкой зрения. Так, в проведенном интернет-опросе, петербуржцы отметили, что считают самой грязной рекой города Оккервиль. Охта в опросе заняла второе место, разделив его со Смоленкой. На третьем месте оказалась Нева