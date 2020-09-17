В Петербург идет циклонический вихрь

В четверг, 17 сентября, петербуржцы могут ожидать неустойчивую погоду с переменными прояснениями. Ее причиной является циклонический вихрь, зависший над городом.

По словам ведущего специалиста ООО «Центр Фобос» Михаила Леуса, в северной столице наступает окончательная осень.

Синоптик сообщает, что погодные условия будут зависеть от циклонического вихря, так как регион на данный момент расположен в его тыловой, холодной части.

В результате сложившейся климатической ситуации, в Петербург придет облачная погода, возможны кратковременные дожди. Кроме того, ожидаются резкие порывы ветра до 10 м/с. Из-за сильного ветра дневной прогрев будет органичен. Днем температура воздуха будет достигать 13 градусов.