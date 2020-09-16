Заседание комиссии по запахам обнаружило причину неприятных запахов в Петербурге

Межведомственная комиссия по запахам выявила факторы, провоцирующие возникновения неприятных запахов в городе. Так, ими является создание нелегальных свалок, несвоевременный вывоз мусорных отходов, выбросы технических ядов в окружающую среду, сжигание производственных отходов, удобрение сельскохозяйственных полей. Помимо этого, плановые ремонтные и реставрационные работы также являются причиной запахов, как и травление грызунов и насекомых, а также сгнившие донные отложения и растения в водоемах.

В целях повышения уровня жизни петербуржцев и предотвращения дальнейшего ухуджения экологической ситуации, комиссия по запахам приняла решение бороться с компаниями, деятельность которых приводит к загрязнению воздуха.