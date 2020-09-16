К Петербуржцам обратились с просьбой помочь в очищении реки Новая

Помощь волонтеров в уборке берега может ускорить процесс очищения реки Новая

20 сентября Федеральная целевая программа «Вода России» проведет мероприятие, посвященное экологии. В событие предлагается принять участие всем гражданам, которым небезразлична судьба реки. Активистов снабдят рабочими перчатками и мусорными мешками, им будет предоставлена еда и подарки. Рекомендуется посещать мероприятие в одежде, которую не жалко, а также желательно взять с собой многоразовую маску.

Местные жители не первый год выражают свою обеспокоенность состоянием реки «Новая», а именно исходящим от нее запахом. Неприятный запах возник по вине оператора ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», который выливал в реку отбросы.