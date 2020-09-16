В северной столице России ожидаются дожди и ветер

Днем температура воздуха будет достигать 17 градусов, но ночью возможно похолодание.

16 сентября погода в Петербурге ухудшится по словам специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса. Днем ожидается облачность, к вечеру – дожди. Температура воздуха будет достигать 17 градусов, однако возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Данные погодные условия спровоцированы очередным циклом, выходящим своим центром в Карелию.

По словам синоптика, на данный момент погода является нормальной для сентября, для середины месяца она даже теплее чем обычно. Атмосферное давление постепенно будет опускаться и достигнет показателей ниже нормы – до 753 мм рт. ст.

Более ранние прогнозы сообщали, что в среду петербуржцев ожидает туман и осадки. Ночная температура воздуха достигнет отметки от +1 до +6 градусов, дневная – от +13 до +18, однако в близи водоемов температура не превысит 10 градусов.