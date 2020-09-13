Шторм в Петербурге продолжается

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Северной столицы о том, что сильный ветер, гуляющий по городу все воскресенье, 13 сентября, к вечеру осилится. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Горожан просят сохранить бдительность. Спасатели напоминают, что лучше не подходить близко к старым деревьям, шатким конструкциям и рекламным щитам. Также следует обходить линии электропередач и теплотрассы под землей, чтобы не пострадать в результате шторма.

Из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге ранее закрылась дамба, чтобы не допустить наводнения. В Ленинградской области также бушует непогода. Пользователи в социальных сетях делятся фото и видео, на которых видны поваленные деревья, а также страдают машины: так, в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" появились кадры, на которых видно, что в Зеленогорске упала береза, задев автомобиль, водитель которого чудом успел вовремя затормозить.