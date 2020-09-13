Ветер повалил вековые дубы на Елагином острове

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове из-за непогоды пострадало несколько деревьев. 10 сентября шторм повалил и сломал не менее 20 растений.

Согласно информации из социальных сетей парка, как минимум три погибших дерева были старыми. Два высоких вековых дуба, около метра в обхвате, возрастом 150 и 160 лет, а также 90-летняя 25-метровая липа, были повалены порывами шквалистого ветра. По словам представителей парка, падению поспособствовало состояние корней деревьев, вызванное влажным климатом Петербурга, а также расположение парка на острове.

Из-за шторма парк был закрыт для посетителей. 13 сентября, в воскресенье, из-за неблагоприятных погодных условий, парк также закрыт.