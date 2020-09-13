Над Ленинградской областью прошел град

Все выходные в Ленинградской области сохраняется не лучшая погода. Так, над некоторыми районами региона, помимо обещанных синоптиками гроз, ливней и сильного ветра с порывами 20 метров в секунду, прошел самый настоящий осенний град.

Град затронул Петроградскую сторону, а вот основной удар на себя принял Красногвардейский район.

ГУ МЧС уже предупредило петербуржцев и жителей области о непогоде и, в частности, сильных порывах ветра. Нужно помнить, что к концу дня ветер может усилиться. Сохраняется опасность падения городских конструкций и деревьев, в связи с чем жителям региона необходимо соблюдать осторожность.