В Ленинградской области в воскресенье будут грозы и ледяная крупа

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Ленинградской области на завтра, воскресенье, 13 сентября. Выходной выдастся холодным и с многочисленными осадками.

Синоптики ожидают, что над областью весь день будут идти дожди. В отдельных районах они будут кратковременными, но в некоторых возможны ливни, грозы и ледяная крупа.

Ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла по Цельсию.

Жителей Ленинградской области предупреждают о сильном порывистом ветре в некоторых районах.