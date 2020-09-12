МЧС предупреждает о шторме в Петербурге в воскресенье

ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает петербуржцев о небезопасной погоде в это воскресенье. 13 сентября над Северной столицей ожидается очередной шторм. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 23 метров в секунду.

Также все воскресенье над Санкт-Петербургом вместе с сильным ветром будут идти дожди. Синоптики сообщают о том, что температура воздуха достигнет всего лишь 14-16 градусов тепла по Цельсию. Значительных изменений в атмосферном давлении не предвидится.