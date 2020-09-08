Петербургские экологи вывезли более 16 кг ртути за неделю

Аварийная служба «Экострой» получила за прошедшую неделю, в период с 31 августа по 6 сентября, 156 обращений, которые были связаны с экологической безопасностью.

По итогу проверки комитет по природопользованию возбудил 34 дела об административных правонарушениях и оштрафовал нарушителей на 517 тысяч рублей. Специалисты экологической службы выезжали на места ЧП 28 раз в течение недели. Во время одного из выездов пришлось ликвидировать разлив нефтепродукта, остальные же были связаны со сбором ртути. По итогу экологи утилизировали 16,2 кг ртутьсодержащих отходов и 8 люминесцентных ламп.