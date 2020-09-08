Огромная несанкционированная свалка появилась в Шушарах

В поселке Шушары жители обнаружили огромную несанкционированную свалку в промзоне и сообщили об этом в комитет по природопользованию Петербурга. После обращения местных жителей начали проверка. Об этом сообщает комитет.

Известно, что площадь свалки 1,5 тыс. кв. метров. В ходе проверки специалисты взяли пробы со свалки, для того чтобы выявить, к какому классу относятся отходы.

Примечательно, что территория принадлежит юридическому лицу, который сдает ее в аренду. На данный момент эксперты выявляют нарушения и подсчитывают ущерб, который причинили окружающей среде.

Он сдал ее в аренду. В настоящее время специалисты комитета расследуют установленные нарушения и рассчитывают ущерб, который был причинен окружающей среде.