В воскресенье в Петербурге будет дождливо

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра. По данным синоптиков, осадки продолжатся, и жителей Северной столицы в воскресенье снова ожидают дожди.

Над городом установится облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут умеренные дожди, днем они продолжатся, но будут кратковременными.

Температура воздуха ночью опустится от 12 до 14 градусов тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла по Цельсию.

Синоптики ожидают умеренный юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.