Лоси в городе: в Петербурге лоси развлекались под ЗСД

В социальной сети «Вконтакте» появилась информация о том, что пару лосей видели сегодня в районе ЗСД. Один из лосей спустился к Нижнему буферному пруду, где местный житель ловил рыбу.

Также петербуржцы заметили лося на пересечении улиц Авиаконструкторов и Долгоозерной. Животное вышло на перекресток и трамвай остановил движение и ждал пока лось освободит проезд.

Сейчас у лосей период размножения, так называемый гон. Он продлится до конца октября, поэтому следует быть осторожным как водителям, так и пешеходам. Если человек встретит лося, то ему следует остановиться, на машине нужно проезжать на низкой скорости, а приближаться к животному категорически запрещено.