В субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Сегодня, в субботу, 5 сентября, по данным синоптика Михаила Леуса, в Санкт-Петербурге сохранится облачная погода с прояснениями. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» ведущий специалист центра "Фобос"уточнил, что в течение дня могут пройти небольшие дожди, однако на тепло это не повиляет. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по области ожидается от плюс 18 до плюс 23.
По словам Михаила, город пока остается на периферии обширного циклона, который расположился над Скандинавией. Ветер сегодня будет юго-западный и разгонится до 4-9 метров в секунду, атмосферное будет слабо падать, но не опустится ниже отметки в 758 миллиметров ртутного столба.