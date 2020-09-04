Петербуржцы выступают против вырубки леса

В Приморском районе Санкт-Петербурга планируется строительство новой автостоянки. В связи с работами будет вырублен лес на Парашютной улице. Работы по сносу деревьев уже ведутся у храма святой Евгении, где огородили зеленую зону. Местные жители считают, что действия компании незаконны, так как земля в этом месте имеет рекреационное назначение. Петербуржцы считают, что там необходимо сохранить зеленые насаждения, однако комитет по благоустройству сообщил, что земельный участок на Парашютной не входит в перечень зеленых насаждений, предназначен для сельскохозяйственного использования и находится в частной собственности.

В администрации Приморского района рассказали, что на месте предусмотрено создание паркингов на 300 мест каждый и размещение открытых автостоянок. Собственник разработал проект благоустройства для строительства автостоянки — с будкой охраны, шлагбаумами, туалетом и мусоросборной площадкой. Гендиректор компании «Меркурий» рассказал, что изначально, согласно результатам опроса, около 70 % местных жителей поддержали появление паркинга.