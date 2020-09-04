5 сентября Санкт-Петербург ждут тепло и дожди

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра. В субботу, 5 сентября, жителей Северной столицы ждет теплая погода с кратковременными дождями. На небе будет облачно, с прояснениями.

Ночью дожди идти не будут. В ночь на 5 сентября температура воздуха опустится до 12-14 градусов тепла по Цельсию. Днем станет теплее, воздух прогреется до 18-20 градусов тепла по Цельсию.

Синоптики ожидают юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение суток понизится.