Ленинградскую область ждут заморозки

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупреждает, что ночью жителей региона ждут заморозки.

Ночью 2 сентября температура воздуха опустится в среднем до 2-7 градусов, в отдельных местах ожидается отрицательная температура -1 градус по Цельсию. МЧС просит жителей Ленинградской области соблюдать осторожность, чтобы не допустить переохлаждения.

Также ночью и утром будет туманно. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. В течение дня будет переменная облачность, ветер восточный и юго-восточный, атмосферное давление вырастет.