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Водолазы укрепят дно Мойки

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© Фото: mostotrest-spb.ru

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В связи с этим будет ограничено судоходное движение.

В среду 2 сентября на реке Мойке начнутся работы по укреплению дна. Они пройдут после реставрации Зеленого моста, которая закончилась в июле. Перерыв был сделан в связи с туристическим сезоном и участившимися водными прогулками по реке.

Теперь судоходное движение по реке будет ограничено в связи с работой водолазов. В период со 2 по 20 сентября под Зеленым мостом не будут ходить суда с 7 утра до часу дня. 21 сентября до окончания навигационного периода участок реки будет закрыт для водного транспорта полностью, он будет обходить ремонтные работы через Крюков канал.

Чтобы укрепить дно Мойки, Водолазы установят там 300 гибких бетонных матов. Это убережет русло реки от различных негативных воздействий. 

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