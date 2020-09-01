Синоптики рассказали, когда в Северную столицу придет «бабье лето»

Синоптики центра «ФОБОС» сообщили, когда петербуржцам ждать теплой осенней погоды. По их данным, «бабье лето» в городе на Неве наступит во время второй декады сентября.

Сентябрь в Петербурге начался дождливо, но уже 2 и 3 сентября в городе ожидается теплая погода. Однако вскоре она сменится дождем и холодами. Так будет продолжаться до 10 сентября,после чего установится теплая погода с температурой воздуха до +20 градусов. Но через неделю после этого вновь наступят осенние холода.

По данным Гидрометцентра, в России «бабье лето» может наступить в любой момент с сентября до начала октября.