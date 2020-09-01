Ученые сообщают о худшем сценарии развития климатической катастрофы

Ученые сообщают неутешительные новости. Скорость таяния ледников Гренландии и Антарктики только возрастает. В связи с этим за последние двадцать лет уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра. Это говорит о том, что климатические изменения проходят по худшему сценарию и ведут к катастрофе.

На данный момент океаны поднимаются на 4 миллиметра в год. По рассчетам специалистов Лидского университета Великобритании и Датского метеорологического института, при сохранении подобной скорости таяния ледников уровень океана к концу века поднимается еще на 17 сантиметров. В связи с этим участятся наводнения, что негативно отразится на жизни как минимум 16 миллионов человек.