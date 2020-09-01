За 2020 год в водоемах Петербурга собрали 784 мешка с мусором

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Санкт-Петербурга проводятся различные мероприятия по очистке берегов рек, каналов и залива. Проект входит в состав национального проекта «Экология». В Петербурге его утвердили как региональный проект под названием «Сохранение уникальных водных объектов».

С помощью привлеченных волонтеров с января по июль 2020 года удалось провести 35 таких мероприятий на территории Северной столицы. Они прошли сразу в шести районах города, в результате чего 500 человек очистили от мусора берега водоёмов общей протяженностью на 21.5 км, собрав 784 мешка с мусором.