Климатолог предостерегает россиян о суровой зиме

Сегодня, в понедельник 31 августа, климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова сообщила, что вероятность сильных холодов зимой 2020-2021 годов составляет 90%. Специалист объяснила это тем, что в этом году лето было достаточно жарким.

По мнению эксперта, несмотря на то, что холода окажутся серьезными, маловероятно, что они продлятся всю зиму. Климатолог уточнила: «Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется».

Екатерина Пестрякова добавила, что «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» предварительно также заявляет о сильных морозах грядущей зимой, при этом добавляя, что осень также будет прохладной.

Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, предупреждал, что в стране первые пять дней сентября будут аномально теплыми. «Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет», — сообщил он.