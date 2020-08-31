Петербургская погода готова к осени

В понедельник 31 августа синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге определяется атмосферным фронтом. По прогнозу синоптика Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода.

Эксперт сообщил, что местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон окажется в пределах климатической нормы. «Температура воздуха плюс 17-19°, по области плюс 15-20°. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — гласит текст поста Михаила на странице социальной сети «Фейсбук».