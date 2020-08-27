В ночь на пятницу в Ленинградской области похолодает

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что завтра, в пятницу 28 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Над областью пройдут кратковременные дожди.

Ночью на севере области будет холодно, температура воздуха опустится до 4 градусов тепла по Цельсию. В остальных местах теплее, температура составит +13 градусов. Днем во всей области воздух прогреется до 15-20 градусов тепла по Цельсию.

Также синоптики сообщают, что ветер ожидается северный, умеренный. Атмосферное давление незначительно повысится.