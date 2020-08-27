Во Всеволжске автомат обменяет пластиковые бутылки на купоны

Во Всеволжске Ленинградской области в одном из городских гипермаркетов появился первый автомат, который поможет организовать сбор пластиковой и алюминиевой тары. Банки и бутылки можно будет сдать, и в дальнейшем они отправятся на переработку. Автомат компактный и никому не мешает, идеален для мест с высокой проходимостью.

В обмен на бутылки и банки он будет выдавать гражданам скидочные купоны. Полученные бонусы также можно будет отправить на благотворительность.

Из переработанных материалов, собранных с помощью автомата, будут делаться пакеты и футболки. Повсеместное внедрение подобных автоматов позволит значительно снизить объем неперерабатываемого мусора, а также существенно упростит процедуру вывоза и утилизации отходов.