«После дождичка в четверг»: в Петербург пришла осень

Сегодня, 27 августа, небо Северной столицы будет затянуто облаками. По словам ведущего эксперта центра «Фобос», синоптическая ситуация в атмосфере определяется северной периферией очередного циклонического вихря. На своей странице в социальноц сети «Фейсбук» специалист Михаил Леус сообщил, что приток солнечного тепла к земной поверхности будет ограничен: петербуржцев ожидает понижение температурного фона на 3-4 градуса относительно климатической нормы. Таким образом, горожанам стоит готовиться к температуре плюс 14-16 градусов.

Местами в Санкт-Петербурге пройдут дожди, ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметров ртутного столба, что также ниже нормы.