В Заповеднике у Ладожского озера обнаружена свалка пластика

В понедельник, 24 августа, активисты эко-движения обнаружили на территории Нижне-Свирского заповедника на берегу Ладожского озера свалку. По предварительным данным, на берег выбросило более двух тонн различного мусора, представляющего опасность для краснокнижных птиц местного орнитологического центра. Кроме них в Нижне-Свирском заповеднике обитают медведи и лоси.

Специалисты «Гринпис» отметили, что среди отходов оказались упаковки из-под еды, пластиковые бутылки, куски пенопласта и пластиковые ленточки с остатками воздушных шаров. Экологи также отметили, что им встречались одноразовые стаканчики, рыболовные сети и снасти. Собранный мусор на заповедной территории у Ладоги оказался вдвое больше, чем на Байкале.

За три дня команда проекта «Ноль отходов» собрала и рассортировала более 200 кг мусора с береговой зоны длиной менее одного километра. В планах «Гринпис» еще две экспедиции на Белое и Черное моря, после чего общество планирует обратится к властям регионов с просьбой ограничить использование одноразового пластика.