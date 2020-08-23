В Петербурге +26 резко сменится грозой

Несмотря на аномально жаркую субботу, в воскресенье, 23 августа, в Санкт-Петербурге ожидается дождь, местами ливни, а в прибрежных районах — грозы. Эксперты сообщают, что жители могут готовиться к порывистому ветру и не ждать температуры выше плюс 23 градусов. В утреннее время возможен туман, атмосферное давление будет понижаться.

Главное управление МЧС по Петербургу уточняет, что ливни по большей части будут происходить в темное время суток и в утренние часы. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, ночью и утром в прибрежных районах возможны порывы до 15 метров в секунду.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», подобная климатическая ситуация сохранится в городе до вторника, 25 августа. Со временем днем в Петербрурге постепенно будет становиться все холоднее и холоднее. По предварительным данным, к середине недели дневная температура упадет до плюс 17 градусов. Будет ли следующая волна потепления, не уточняется.