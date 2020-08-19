Специалисты очистили Карповку от загрязнения

19 августа жительница Санкт-Петербурга в районе Петропавловского моста обнаружила маслянистые пятна на поверхности реки Карповка и поделилась видео в социальных сетях.

Сообщение о радужной пленке появилось в соцсетях около восьми утра. Сигнал о загрязнении в мобильную экологическую дежурную службу поступил в 6:30.

Специалисты подведомственного Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ГУП «Пиларн» оперативно выдвинулись на место происшествия. Они очистили акваторию Карповки от пятен за полтора часа. Загрязнение удалось устранить с помощью специальной пены, которой обрабатали пятно.

Причины загрязнения пока не установлены.