Сланцевский район выводят на чистую воду

ГУП «Леноблводоканал» сообщает: в Сланцевском районе в деревне Выскатка заработала первая водоочистная станция, которая позволит обеспечить чистой питьевой водой полторы тысячи человек. В торжественном открытии станции принимали участие гендиректор ГУП «Леноблводоканал» Сергей Морозов и глава администрации Выскатского СП Татьяна Уродкова.

Модульные водоочистные станции будут устанавливаться в малых населенных пунктах, где живет до пяти тысяч человек. Их можно установить легко и быстро а срок их службы составляет до 30 лет. В течение двух лет планируется установка более 100 модульных станций в разных районах Ленинградской области. 20 из них будут очищать сточные воды. Также к концу 2020 года предприятие планирует завершить капитальный ремонт местной системы водоснабжения.