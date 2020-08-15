В Сланцах закроют мусорный полигон

На встрече с жителями города Сланцы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обещал закрыть Сланцевский мусорный полигон.

По словам губернатора, закрытие полигона продлится до 2023 года. После него полигон будет рекультивирован, а мусор будет перерабатывать экологичными способами.

Также губернатор сообщил жителям о своей просьбе в МЧС и Минэнерго провести комиссию, которая определит способ консервации сланцевых шахт. Вода, собирающаяся в шахтах, ведет к разрушению породы и угрожает целостности почв под жилыми домами. Также он дал поручение составить сметы капитального ремонта 105 жилых домов в течение следующего года.