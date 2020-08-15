В России продолжают активную борьбу с лесными пожарами

Пожарные продолжают активную борьбу с огнем в российских лесах. За 14 августа огнеборцам удалось потушить 53 зоны возгорания, о чем сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Всего удалось потушить около 6,3 тысячи гектаров горящих лесов, что существенно уменьшило площадь природных пожаров.

К 15 августа на территории России был зафиксирован 91 лесной пожар. Сотрудники Авиалессохраны продолжают заниматься их ликвидацией. Наиболее непростая обстановка в Красноярском крае, Якутии и Томской области, что обусловлено сильной жарой и грозами.