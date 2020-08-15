Петербуржцев ожидает солнечная суббота

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», опубликовал пост на своей странице в социальной сети «Фейсбук», с заголовком «Питер: потепление продолжается».

По словам эксперта, в субботу 15 августа по территории Ленинградской области пройдет теплый атмосферный фронт и температурный фон вернется в рамки климата: плюс 21-23 градуса. Ветер жителей ожидает западный от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба.

Впрочем, синоптик упомянул, что временами «облачная гряда будет закрывать небо плотной пеленой, провоцируя небольшие дожди», так что ветровку и зонт из сумки горожанам пока что убирать рано.