На поверхности Невы зафиксировано нефтяное пятно

Инспектор Росприроднадзора зафиксировал появление нефтяного пятна на поверхности Невы напротив парка «Куракина дача» 12 августа. Площадь радужной пленки на воде составляет около восьми квадратных метров. При этом нефтепродукты продолжают подниматься со дна на поверхность.

Специалисты из аварийной службы ГУП «Пиларн» уже приступили к ликвидации пятна. Пресс-служба Роспироднадзора сообщает, что остается неизвестным, как именно пятно появилось и где его источник. На берегу и в ближайшем канализационном колодце следов нефти не обнаружено. «Водоканал Санкт-Петербурга» обследует канализационные сети на предмет следов нефтепродуктов в районе, где произошло загрязнение воды.