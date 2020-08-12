Пляжи у Финского залива восстановят

Власти Петербурга займутся восстановлением береговой линии Финского залива, страдающей от размытия. Реконструкцию планируют провести в 2021 году.

Бороться с размытием будут с помощью габионных конструкций, специальных металлических каркасов, заполненных мелким камнем. Такая технология часто используется для укрепления берегов. Также будут устанавливаться боновые заграждения и отсыпаться искусственные пляжи. Все это поможет восстановить пострадавшие берега Финского залива.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга отмечает, что больше всего размытию подвергаются берега Курортного района. От сильных разливов страдает береговая линия в Смолячково, Комарово и Репино.