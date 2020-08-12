Прогноз синоптика: вернется ли лето в Петербург

В начале недели Санкт-Петербург охватил холодный циклонический вихрь. Сейчас хвост вихря постепенно смещается, уступая, однако, место холодному антициклону. Тем не менее, по словам метеоролога Юрия Куткевича, к концу недели воздух снова прогреется до плюс 23 градусов , а на следующей неделе возможно потепление до 25.



Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета уточнил, что холодные дни будут чередоваться с теплыми и порекомендовал петербуржцам не ожидать аномальной жары.