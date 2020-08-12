В начале недели Санкт-Петербург охватил холодный циклонический вихрь. Сейчас хвост вихря постепенно смещается, уступая, однако, место холодному антициклону. Тем не менее, по словам метеоролога Юрия Куткевича, к концу недели воздух снова прогреется до плюс 23 градусов , а на следующей неделе возможно потепление до 25.
Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета уточнил, что холодные дни будут чередоваться с теплыми и порекомендовал петербуржцам не ожидать аномальной жары.
Прогноз синоптика: вернется ли лето в Петербург
© Фото: pixabay.com
Темы дня
Метеоролог Юрий Куткевич сообщил, что к выходным город ожидает потепление. «Лето будет, но с поправкой на Петербург», — сказал эксперт.
В начале недели Санкт-Петербург охватил холодный циклонический вихрь. Сейчас хвост вихря постепенно смещается, уступая, однако, место холодному антициклону. Тем не менее, по словам метеоролога Юрия Куткевича, к концу недели воздух снова прогреется до плюс 23 градусов , а на следующей неделе возможно потепление до 25.
Все новости рубрики
- «Принес на хвосте»: циклонический вихрь стал причиной резкого похолодания в ПетербургеВ городе на Неве ожидается резкое похолодание и дожди. По словам ведущего синоптика Михаила Леуса, виной тому тыловая часть циклонического вихря. Что это такое и к чему нам готовиться?
- Последний шанс загореть: жара в Петербурге закончится в воскресеньеНаступившие выходные жителям северной столицы стоит использовать по полной.
- Заместитель полпреда по СЗФО Потомский может иметь интересы в МПБО-2Отстранённость властей Петербурга от обсуждения проблемы МПБО-2 в Янино и игнорирование уголовного дела, возбуждённого в отношении директора завода Тихона Шмелева по 247 УК РФ может объясняться интересами заместителя полпреда по СЗФО Вадима Потомского. Об этом свидетельствует присутствие в руководстве предприятия родственника чиновника.
- Петербург и Ленобласть: где можно купаться без вреда для здоровьяВ 2020 году пандемия нарушила все планы на отдых, а пляжи региона пока официально закрыты. Но Роспотребнадзор продолжает проводить постоянные мониторинги качества воды во всех водоёмах Петербурга и Ленобласти.
- Новый глава комитета по промышленности Соловейчик не стал разбираться с переносом АБЗ-1 в ОльгиноВласти Петербурга охотно отчитываются о решении мнимых экологических проблем, но когда дело касается реальной опасности для природы и здоровью людей, то комитеты правительства начинают заниматься перекладыванием ответственности друг на друга.
- 12 августа 2020, 14:04
- Посол Египта в России рассказал о возможном запуске рейсовЕгипет планирует возобновить авиасообщение с Россией в ближайшее время.
- 12 августа 2020, 12:57
- ЖКС в Петроградском районе оштрафован за ремонтные работы в Доме БарановскойЖилкомсервису №2 Петроградский районный суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушения при содержании дома-памятника
|
следующая
- Смерть от отёка мозга: как «АБЗ № 1» уничтожит птиц в ООПТ «Северное побережье Невской губы»Незавидное будущее для птиц, гнездящихся или отдыхающих на территории особо охраняемого природного объекта (ООПТ) «Северное побережье Невской губы», после появления в Конной Лахте «Асфальтобетонного завода № 1» («АБЗ № 1»).
- Директору МПБО-2 в Янино предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по факту нарушения правил хранения опасных отходовПока ещё руководитель завода может самостоятельно оставить должность.
- Свалка мусора в Янино добралась до «Колтушских высот». Местные жители винят заводПриродный особо охраняемый объект «Колтушские высоты» близок к экологической катастрофе – как сообщают жители посёлка городского типа Янино-1, в окрестностях ООПТ распространяются нелегальные мусорные свалки.
- Первый операторский экопроект: Tele2 принимает старые телефоны на утилизациюTele2 открыла 68 пунктов приёма ненужных аппаратов в 11 городах России.
- Почти 220 тыс. петербуржцев вышли на общегородской субботникУборкой города 19 октября занимались на более чем 700 площадках.
- Беглов посетил женскую консультацию на Оптиков и посоветовал обучить персоналГубернатор оценил современное оборудование в учреждении
- Вторая волна: петербуржцев тревожит закрытие города на карантин Жительница Петербурга попросила Александра Беглов рассказать о реальных планах реализации антикоронавирусных мер. «Упорно возрастает паника о слухах по полному ограничению нашего города с 20 сентября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом», — высказалась женщина.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.