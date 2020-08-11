«Принес на хвосте»: циклонический вихрь стал причиной резкого похолодания в Петербурге

В ночь с 10 на 11 августа по территории города прошел холодный атмосферный фронт. На этой неделе жителей ожидает сильный северный ветер до 10 метров в секунду, а также понижение температуры воздуха до плюс 16 градусов. «Атмосферное давление будет расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — рассказал на своей странице в Facebook Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра «Фобос».

Циклонический вихрь — это потоки воздуха, которые на непродолжительное время с огромной силой закручивает циклон. По мнению экспертов, при возможности образования циклонического вихря наиболее безопасно находиться внутри зданий, поскольку мощные порывы ветра способны ломать ветки деревьев и разрушать шаткие конструкции.