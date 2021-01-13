Петербуржцы возмутились стихийной свалкой на Варшавской улице, власти возложили вину на них самих

Жители дома 19/5 по Варшавской улице пожаловались на стихийную свалку, которая скопилась с декабря прошлого года. Мусор никто не вывозит, рассказал «Форпост Северо-Запад» местный житель.

Петербуржцы утверждают, что управляющая компания не спешит решать проблему.



Высота помойки достигает нескольких метров. Власти на жалобы не реагируют, поэтому жители решили обратиться к СМИ.

Как пишет "Мойка78", замглавы администрации Московского района Цырулева подтвердила факт поступления жалоб в администрацию, однако, по ее мнению, стихийная свалка - это результат проблем с логистикой и вина самих жителей, оставляющих мусор в неположенном месте.

Рабочая встреча по данному вопросу запланирована на 14 января.